Juror "Tańca z gwiazdami” obleśnie skomentował wygląd Natalii Janoszek. Teraz przeprasza

"Jedna z uczestniczek mówi: "Jejku, ja to bym mogła przybrać troszkę na wadze, bo jestem taka chudziutka jak wieszak". I absolutnie mnie to nie dotyczyło, ale jeden z tancerzy się odezwał i powiedział: "Ty, to Sylwia ci odda, ona jest taka gruba, że jeszcze jej zostanie" - tak mówiła Sylwia Lipka o słowach Jana Klimenta w "Tańcu z gwiazdami". Kliment nie zdecydował się jednak odnieść w żaden sposób do słów Sylwii. Dlatego tym bardziej plus należy się Malitowskiemu za to, że zrozumiał, iż jego żart odnośnie wyglądu Natalii Janoszek nie był na miejscu.