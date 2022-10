Uczestnik "Mam talent" umarł w trakcie programu. Publiczność sądziła, że to część widowiska

Jak donosi hiszpański dziennik "El Mundo", w ostatnią sobotę w Madrycie doszło do wstrząsającego wydarzenia. Arsenio Puro, niezwykle popularny w Hiszpanii iluzjonista i półfinalista "Mam talent", w trakcie wykonywania jednej ze swoich sztuczek nagle upadł na scenę. Początkowo publiczność śmiała się, przekonana, że to żart. Po dłuższej chwili kolejne osoby zaczęły orientować się, że coś jest nie tak.



Gdy mężczyzna wciąż nie wstawał, widownia zaczęła pojmować, co tak naprawdę się wydarzyło. Obecni na miejscu funkcjonariusze policji wbiegli na scenę i rozpoczęli reanimację; wkrótce po Puro przyjechała karetka, która zawiozła go do szpitala. Tam lekarze stwierdzili atak serca. Niestety, mimo ich wysiłków, będącego już w stanie krytycznym iluzjonisty nie udało się uratować.