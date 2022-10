Przestańcie kręcić bekę z grzybiarzy. Ta moda bywa irytująca, ale grzybobranie mamy we krwi

W krajach północnosłowiańskich zbieranie grzybów w celach spożywczych to zjawisko masowe. Grzybobrania, jak wiemy, odbywają się w okresie od późnego lata do późnej jesieni, kiedy to w polskim klimacie dojrzewa większość gatunków grzybów jadalnych. Ich szybki wzrost wymaga bowiem utrzymującego się przez kilka dni wilgotnego podłoża.



Mówi się, że moda na grzybiarstwo co jakiś czas powraca, ale wydaje mi się, że w gruncie rzeczy nigdy nie przeminęła. Dla wielu osób to hobby czy wręcz pasja - połączenie nostalgii (wspomnienia z wypraw do lasu z opiekunami), rekreacji (zdrowy spacer na świeżym powietrzu - pamiętajmy, że przechodząc z punktu A do punktu B na nogach spalamy więcej kalorii, niż pokonując taką samą trasę na rowerze) oraz sposobu na mentalny wypoczynek w sprzyjającej mu ciszy. Nie wspominając o opcji uzbrojenia się w darmowy zapas żywności, na bazie której można przyrządzić wiele smakowitych potraw. Grzyby to składniki wielu diet - charakteryzują się przecież niską kalorycznością, solidną ilością białka i niskim indeksem glikemicznym. Dostarczają też minerałów i witamin.



Ci, którzy zbierają grzyby dla siebie, nie zaś dla zarobku (w tym wypadku motywacje są oczywiste), mają zatem wiele powodów, by poświęcać temu zajęciu całe godziny. Co ciekawe, w sieci nietrudno znaleźć wypowiedzi czy blogi grzybiarzy, którzy za grzybami wcale nie przepadają, ale po prostu lubię tę "grę". Wybierają się w miejsca popularne wśród innych poszukiwaczy - wszystko po to, by ich przechytrzyć, przebić spostrzegawczością, wyprzedzić, wygrać i ogołocić okolicę z, dajmy na to, prawdziwków. Niektórzy grzybiarze to prawdziwi profesjonaliści - doskonale znają las, rozpoznają całą paletę gatunków grzybów, poruszają się bezszelestnie, z bez trudu potrafią wytropić miejsca, w których obrodziło.