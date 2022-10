"Black Adam" - recenzja. The Rock zjadł ciastko i wywrócił się na tyłek

Do tego przez to, że mamy tutaj same (z punktu widzenia DC Extended Universe) nowe twarze, utrudnia widzom zaangażowanie się. Antagonista też jest do bólu płytki i sztampowy. Mimo to nie potrafię powiedzieć, że na "Black Adamie" bawiłem się źle i stoi on oczko wyżej niż "Venom" czy "Wonder Woman 1984". W większości to jednak zasługa nadludzkiej mocy charyzmy głównego bohatera nowej produkcji DC.