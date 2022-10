Mamy polski serial, który jest hitem na świecie. "Wielka woda" podbiła Netfliksa

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



"Wielka woda" hitem platformy Netflix. I to nie tylko w naszym kraju. Serial dołącza do grona rodzimych produkcje, które podbiły serca użytkowników serwisu na całym świecie. W ciągu kilku dni od premiery oglądano go przez niemal 46 mln godzin.