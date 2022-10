Netflix przekłada premierę dokumentu o Meghan i Harrym. Para chce usunąć niektóre wątki?

Jak się okazuje, premiera dokumentu o Sussexach może zostać przełożona nie tylko ze względu na niewygodne wątki w "The Crown". Kilka dni temu głośno był o tym, że Meghan i Harry zaczęli dość mocno wnikać w to, co dokładnie zostało przedstawione w produkcji. Jak się okazuje, pojawiły się sprzeczne wersje wydarzeń i nie wszystkie fakty są jasne. Ponoć znacznie różnią się między tym, co zostało przedstawione w autobiografii Harry''ego, a tym, co zostało ujawnione w serialu.