Aktorka wyjaśniła zakończenie odcinka "Rodu smoka" nawiązując do... Rosji. Nie czuję się przekonany

To moment, w którym pokazuje się jako najwspanialsza władczyni. To była najbardziej wybuchowa i skandaliczna akcja w tym sezonie, ale w pewnym sensie był to też akt pełen miłosierdzia, łaski. Jest inteligentna i postanawia postąpić właściwie - nie niszczyć. To chwila przebaczenia, rodzaj miłosnego uniesienia, w pewien dziwaczny sposób. Ma przecież potężną broń, a pragnienie zemsty jest tak wielkie…



Poniosła wiele strat, cierpiała, czuje potrzebę siania zniszczenia - dla dobra jej i wielu innych. A jednak głos, który odwodzi ją od zabijania, okazuje się silniejszy. To znak jej wielkości i naprawdę inspirujący moment - myślę, że rezonuje to mocniej w kontekście tego, co dzieje się na świecie, co dzieje się z Rosją. Wybór, by nie zrzucać bomb, to wybór większy i wspanialszy.