Aemond Targaryen sporo namiesza w "Rodzie smoka". Co dokładnie o nim wiemy?

Z książki dowiadujemy się, że poprzedni lord Końca Burzy, Boremund Baratheon, był na Wielkiej Radzie zwolennikiem księżniczki Rhaenys, teściowej i sojuszniczki Rhaenyry. Zieloni obawiali się w związku z tym, że jego syn, Borros, również obierze stronę władczyni Smoczej Skały. Wówczas to Aemond został wysłany do Końca Burzy w celu przekonania Borrosa do roszczeń Aegona, w zamian obiecując ślub z jedną z Baratheonowych córek.