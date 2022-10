Miał być bal, ale nie wyszło. Sprawdziłam, jak wygląda koncert Ralpha Kamińskiego dla Maka

Do zobaczenia krótkiego show potrzebny jest zaledwie jeden punkt, co oznacza, że możemy kupić w restauracji cokolwiek, aby mieć dostęp. Występ można obejrzeć zarówno w restauracji, skanując tacę, jak i poza nią. Wystarczy skierować kamerę telefonu na płaską powierzchnię przed sobą i naszym oczom ukazuje się Ralph z dwoma tancerzami, witając nas słowami "Zapraszam was na bal" i śpiewając fragment piosenki "Bal u Rafała". Krótkie show nawiązuje do wizualnej oprawy wspomnianego klipu.