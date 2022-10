Widzowie miażdżą nowy hit Netfliksa. "Czuję, jak moje IQ spada z każdą minutą seansu"

W miniony czwartek, 13 października, na platformie Netflix pojawił się thriller "Obserwator". Skuszeni obietnicą mrocznej rozrywki użytkownicy serwisu rzucili się na nową produkcję. Obecnie jest to bowiem drugi, zaraz po "Wielkiej wodzie", najchętniej oglądany serial w usłudze w naszym kraju.



Swego czasu Rafał Woś próbował nam wmówić, że jak film (w dodatku "Gierek"!) trafia do topki najpopularniejszych tytułów platformy Netflix, to musi być dobry. W końcu widzowie, w przeciwieństwie do krytyków, nie mogą się mylić. A jednak. "Obserwator" jest właśnie miażdżony przez użytkowników serwisu, którzy nie mogą pogodzić się z rozczarowującym ich zdaniem rozwojem przedstawionych wydarzeń.