"Na Zachodzie bez zmian" od Netfliksa to nie film wojenny, tylko prawdziwy horror

W "War is Beautiful" David Shields przeanalizował fotografie wojenne, które zdobiły kolejne wydania "The New York Times". Doszedł do wniosku, że ich wybór, sposób obróbki, dobór prezentowanych zdarzeń estetyzuje konflikty zbrojne. Jego przemyślenia łatwo odnieść do filmów. Bo, nawet jeśli ich przesłanie jest antywojenne, to charakteryzują je piękne zdjęcia, rozmach realizacyjny i patetyczno-heroiczne dokonania bohaterów. To oddziałuje na psychikę widza i aż chce się być tym gościem, co w akompaniamencie gradu kul niesie na barkach rannego towarzysza, a potem samotnie szarżuje w stronę całego oddziału wrogiej armii.



Żeby nie było: w "Na Zachodzie bez zmian" zdjęcia są przepiękne i rozmach realizacyjny należy docenić. Nie zdążymy jednak w pełni rozdziawić szczęki w zachwycie nad prezentowaną potęgą francuskiej armii, a jeden z jej pojazdów przejedzie gąsienicą po twarzy bohatera. Bo Edward Berger nie zamierza romantyzować wojny. Na początku usłyszymy płomienną, napędzaną patriotyzmem pogadankę wysoko postawionego oficera, ale jego przemowa zaraz zostanie skonfrontowana z rzeczywistością na froncie.