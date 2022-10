Tu rozegrał się prawdziwy dramat. Kęty z "Wielkiej wody" to Łany pod Wrocławiem

Spowodowało to zamieszki między ludźmi broniącymi swojej miejscowości a policją. Na jednej akcji nie skończyło się. Sam wojewoda wrocławski przyjechał na miejsce, lecz również i on nie zdołał przekonać mieszkańców. Politycy nie poddawali się i robili wszystko, aby nie doszło do zalania Wrocławia, kosztem Łanów. Akcję wysadzenia wałów w Łanach postanowiono przeprowadzić z helikopterów, lecz ładunki okazały się za małe, aby je rozsadzić.



Premier Włodzimierz Cimoszewicz podpisał weksle in blanco, mające zadośćuczynić stratom po zniszczeniu wsi. Z kolei z wekslami do miejscowości Łany przyjechali wojewoda i marszałek sejmiku samorządowego - Leon Kieres. Ponowna próba przekonania mieszkańców skończyła się fiaskiem. Nie tylko sama powódź, ale również to, co działo się w Łanach poruszyło opinię publiczną. Sytuacja w podwrocławskiej miejscowości była tematem wypowiedzi hydrologów, polityków i Najwyższej Izby Kontroli.