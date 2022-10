Maciej Stuhr przekazał oświadczenie ojca dot. jazdy pod wpływem i potrącenia motocyklisty

Do sieci trafiło pierwsze oświadczenie w sprawie wypadku, do którego miał wczoraj doprowadzić Jerzy Stuhr. Legendarny polski aktor miał podobno 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, gdy potrącił motocyklistę. Niektóre media przekonywały też, że gwiazdor próbował uciec z miejsca zdarzenia - tej wersji zdarzeń zaprzeczył już osobiście.



We wtorkowy wieczór na profilu syna sprawcy wypadku, aktora Macieja Stuhra, pojawił się wpis - wiadomość o ojca. Aktor zdobył się na oficjalne przeprosiny, które - na szczęście - nie mają nic wspólnego ze standardami non-apology.



"Szanowni Państwo, nie ukrywam, że wydarzenia ostatniej doby były druzgoczące dla mnie i mojej rodziny. Pozwólcie, że tą drogą przekażę Państwu oświadczenie mojego Taty" - napisał gwiazdor "Szadzi".