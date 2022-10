Głównymi bohaterami "Watahy" są kapitan Wiktor Rebrow (Leszek Lichota) i prokurator Iga Dobosz (Aleksandra Popławska). To właśnie oni są kluczowi do rozwiązania kryminalnej zagadki: kto i po co wysadził chatkę w górach, co doprowadziło do śmierci wielu pograniczników. HBO Polska dało nam serial na światowym poziomie i świetnie uchwyciło unikalny klimat Bieszczad.