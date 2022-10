A teraz wyobraźcie to sobie: być dzieckiem seryjnego mordercy. Być może zerwaliście kontakt z rodzicem i utrzymujecie, że nie macie z nim nic wspólnego. Być może czujecie obrzydzenie do faktu, że płynie w was jego krew. Obawiacie się, że możecie być zdolni do czegoś okropnego. I choć najpewniej wcale tak nie jest, zdajecie sobie sprawę, że inni ludzie - świadomi waszego pokrewieństwa - mogą postrzegać was wyłącznie przez pryzmat ojca-zabójcy czy też matki-zabójczyni.



Melissa Moore w spadku po ojcu odziedziczyła traumę i poczucie bycia powołaną do życia przez potwora - i choć każdy człowiek o zdrowych zmysłach powinien starać się uświadomić jej, że nie odpowiadamy za błędy i zbrodnie przodków oraz jesteśmy zupełnie innymi, niezależnymi jednostkami, zapewne długo musiała sobie ten temat przepracowywać. Mało kto ma pojęcie, jak to jest.



Być może Moore stwierdziła, że obróci swoje przekleństwo w sukces - opowie swoją historię lub trafi do innych, którzy mogą w jakimś stopniu się z nią utożsamić. Być może doszła do wniosku, że w ten sposób zrzuci ze swoich barków duży ciężar. Że potraktuje to jako formę oczyszczenia.



Powodów może być wiele, ale zdecydowana większość z nich wydaje mi się wystarczająco dobra i usprawiedliwiona. Jasne - obecnie trwa dyskusja na temat niepotrzebnego romantyzowania morderców oraz poświęcania im zbyt dużej uwagi przez media. Twórcom filmów i seriali zarzuca się forsowanie tych postaci i utrwalanie ich w popkulturze, podczas gdy rodziny tak wielu ofiar wolałby jak najprędzej zapomnieć o tym, co je spotkało. Dopóki jednak Moore nie żeruje na innych, a opowiada o własnych trudnych doświadczeniach, nie zasługuje na ataki ze strony internautów. To jej historia, jej życie i jej spowiedź - być może jedyna szansa dla tej kobiety, by zmierzyć się z widmem swojego ojca.