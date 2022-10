Co to miało być? Tej bezsensownej sceny z "Rodu smoka" nie znajdziecie w oryginale

Nagle do pomieszczenia przedziera się bestia. Rhaenys jakimś cudem przedostała się do swojego smoka (choć przecież Erryk uprzedził ją, że potwór będzie strzeżony) i teraz postanowiła wpaść wraz z nim do Jamy, przy okazji mordując grupę cywili. Grozi Alicent i Aegonowi, ale hasło "Dracarys!" ostatecznie nie pada - po chwili księżniczka podrywa smoczycę Meleys do lotu i znika, by złożyć wizytę Rhaenyrze i opowiedzieć, że Zieloni dopuścili się zdrady i przejęli władzę.



Co wyniknęło z tej sceny? Co wniosła do opowieści? Zupełnie nic. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że jej celem było wyłącznie tanie efekciarstwo - wzbogacenie tego raczej niespiesznego odcinka o efekt zaskoczenia i odrobinę akcji. Szkoda, że ostatecznie cała ta sekwencja rujnuje logikę i spójność nie tylko epizodu, ale całego serialu. Rhaenys wpadła tam wyłącznie po to, by tupnąć nóżką - zabijając niewinne osoby (w ten sposób chce przysporzyć Rhaenyrze zwolenników?) i darując życie niebezpiecznym przewrotowcom.