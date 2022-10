To dlatego Netflix jest najpopularniejszym serwisem streamingowym

Dlaczego Netflix jest najpopularniejszą platformą streamingową? Bo jest. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Nawet jeśli serwis w ciągu dwóch pierwszych kwartałów 2022 roku stracił sporą liczbę użytkowników, wciąż wyprzedza pod tym względem konkurencję. Jakiś czas temu teoretycznie Disney wysunął się na prowadzenie, ale Myszka Miki policzyła subskrybentów wszystkich swoich usług i to w sposób, który pozostawia wiele do życzenia.



Skąd się bierze fenomen Netfliksa, o którym świadczy niemal 221 mln (stan na koniec drugiego kwartału 2022 roku) użytkowników? Sprawa jest złożona, ale niekoniecznie skomplikowana. Zacznijmy od tego, że przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, a serwis Reeda Hastingsa był pierwszym, który wyzwolił nas z okowów ramówki telewizyjnej i pokazał nowy sposób oglądania seriali.