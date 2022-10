Mistrz horroru wrócił na Netfliksa. Jego nowy serial jest świetny

Niestety, wspomniany pomysł ma też swoje wady. Część ze wspomnianych historii najzwyczajniej w świecie nuży, a i nie każdą z postaci mamy ochotę poznać. Na szczęście główna oś fabularna, wątek-spoiwo, choć rozkręca się bardzo powoli, dostarcza sporą dawkę wrażeń. Nie jest to z pewnością nic niebywale oryginalnego, ale to, co u Flanagana dotychczas działało, działa i tym razem. Mam na myśli umiejętne wykorzystanie horroru w taki sposób, by za jego pomocą zbadać osobiste dramaty. Tym razem przyglądamy się młodym osobom, które mierzą się z prawdziwą tragedią. Co jednak najważniejsze, twórcy podchodzą do przeżyć swoich bohaterów z odpowiednią dozą wrażliwości i delikatności. Tak jak należy.