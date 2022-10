Umowa Disneya z grupą sprzedażową Keshet International obejmuje również prawa do wszystkich trzech sezonów "The A Word". To serial, który opowiada historię młodego chłopca i jego rodziny, którzy muszą sobie radzić z diagnozą autyzmu u syna. "The A Word" jest już dostępny na Disney+ w krajach nordyckich i Belgii.