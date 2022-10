Nie wmówicie mi, że "Pierścienie Władzy" to zły serial. Mam mu jednak sporo do zarzucenia

Mimo tego, że naprawdę sporo tu działa, równie wiele zawodzi. Serialowy "Władca" to serial niewątpliwie olśniewający wizualnie, dobrze korzystający z olbrzymiego budżetu i zgrabnie łączący nowozelandzkie plenery z atrakcyjnym CGI. Jest pierwszorzędnie wyreżyserowany (te ujęcia, te kadry!), nieraz naprawdę pomysłowy i potrafi poruszyć. I… to właściwie koniec jego zalet.



Aktorsko jest diablo nierówno. Mniej więcej od trzeciego odcinka serial robi naprawdę niewiele, by zaskarbić sobie zainteresowanie widza. Problemy z tempem i niepotrzebnie rozwleczone wątki sprawiają, że zaangażowanie w historię się ulatnia. Przesyt nienaturalnych, przepełnionych ekspozycją dialogów mierzi. Świat przedstawiony wydaje się dziwnie mały. Wizerunek niektórych bohaterów - wręcz zbezczeszczony (przykro mi to pisać, ale serialowa Galadriela to jedna wielka pomyłka). No i coś, na co nie sposób przymknąć oko - brak spójności, konsekwencji i logiki zbyt wielu elementów fabuły. Przykłady znajdziemy w każdym odcinku. To, w jaki sposób trzy niewielkie łodzie przetransportowały kilkaset koni z Numenoru oraz jakim cudem Galadriela i spółka znaleźli się w idealnym miejscu w idealnym momencie (skąd wiedzieli, że powinni pędzić na złamanie karku właśnie do tej konkretnej małej wioski w Southlands?) wciąż jest dla mnie zagadką. A podobnych głupotek czy nieścisłości jest znacznie, znacznie więcej.



Nie nazwę więc "Pierścieni Władzy" serialem udanym - ale nie uważam ich też za serial zły. To przeciętniak, któremu nie brakuje mocnych stron, ale jego wady okazują się nieco zbyt uciążliwe. Produkcja Amazonu to twór bazujący na jednym z najważniejszych tekstów kultury popularnej, posiadającym miliony miłośników na całym świecie. Tytuł o rekordowym budżecie. Mieliśmy pełne prawo oczekiwać od niego znacznie, znacznie więcej - a otrzymaliśmy co najwyżej przeciętny serial fantasy, który raczej nie zostanie w pamięci widzów na długo.