Te filmy i seriale wypełnią pustkę po "Władcy Pierścieni". Obejrzycie je na Amazon Prime Video

Finał "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" w piątek pojawił się na Amazon Prime Video. Bez względu na to, czy was zawiódł, czy też miło zaskoczył, był to hit platformy. Twórcy pracują już nad 2. sezonem, ale czymś trzeba sobie wypełnić czas oczekiwania na powrót do Śródziemia. Na szczęście w serwisie bez problemu znajdziecie tytuły, które wam w tym pomogą.