Był jednym z pierwszych serwisów VOD w Polsce. Teraz kończy działalność

"Men" to najnowszy film Aleksa Garlanda. To opowieść o próbie przepracowania traum i różnych wymiarach przemocy. Niektórych nazbyt czytelne alegorie mogą razić, ale w tym obrazie najważniejsze jest - moim zdaniem - to, w jaki sposób Garland wciela je w życie. To, jakimi środkami zapewnia im tak potężny wydźwięk; wreszcie - to, dlaczego po seansie wiem, że choćbym nigdy do tego filmu nie wrócił, to i tak zapamiętam ten seans na długie lata. Polecam sprawdzić.