Dlaczego właściwie Velaryonowie z "Rodu Smoka" są czarni?

Dzięki decyzji scenarzystów, by Velaryonowie byli czarni, nie ma w zasadzie żadnych wątpliwości co do tego, że Jacearys, Lucerys i Joffrey są bękartami. Wiemy przy tym, że księżniczka z mężem próbowali spłodzić potomstwo, ale im się to nie udało. Laenor Velaryon do tego był gejem, a para, która wzięła ślub z pobudek politycznych, weszła na samym początku małżeństwa w układ, iż oboje mogą sypiać, z kim chcą.