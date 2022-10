Oglądamy złe filmy: rekin widmo to jeszcze nic. Przy tych tytułach "Szczęki" mogą się schować

Właściwie czemu rekiny? Według filmów są to najniebezpieczniejsze zwierzęta świata. A przecież jest większa szansa, że zginiecie od porażenia piorunem, niż zostaniecie przez nie zaatakowani. To my jesteśmy w tym wypadku groźnymi drapieżnikami, bo na 100 mln zabijanych przez ludzi rekinów rocznie, przypada jedynie sześć do ośmiu osób zabitych przez rekiny.



Duunnn dunnn… duuuunnnn duun… duuunnnnnnnn dun dun dun dun dun - dobrze poznajecie. To motyw muzyczny ze "Szczęk". Bo właśnie one odpowiadają za nasz irracjonalny strach przed rekinami. Produkcja okazała się takim sukcesem, że twórcy na wszelkie możliwe sposoby zaczęli żerować na jej formule. Próbowali (a nawet wciąż próbują) powtórzyć numer Stevena Spielberga z niedźwiedziami grizli, piraniami, anakondami, aligatorami. Nie udało się. Za to rekiny na stałe rozgościły się w kinie. Szczególnie w tym najniższych lotów.