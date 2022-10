Tolkien zasłużył na odpoczynek. Nie tylko "Pierścienie Władzy" rozmieniają go na drobne

Gdyby nikt nie próbował oszukać czytelników, że wspomniane książki to co najmniej drugi "Silmarillion", jeśli nie wręcz "Władca Pierścieni", to zapewne nie byłoby wielkiej kontrowersji. Wystarczy jednak wspomnieć sztuczne pompowanie tomów i sprzedawanie ich w plastikowym opakowaniu, żeby klienci nie mogli nawet zawczasu zajrzeć do środka, które wykorzystywało pewne polskie wydawnictwo mające wcześniej prawa do Tolkiena. Motywacja stojąca za tego typu sztuczkami była oczywista, ale pozostawiły one za sobą spory niesmak w fandomie.