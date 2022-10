Dość Galadrieli! 2. sezon "Pierścieni Władzy" skupi się na innej postaci

Twórcy stwierdzili, że Sauron powinien stać się pełnoprawnym bohaterem, wielowymiarową postacią. Postanowili zbadać jego naturę i motywacje, omówić historię jego pochodzenia, nie skupiając się jedynie na tropiących go siłach. Są zafascynowani obrazem Saurona jako wielkiego zwodziciela, który może oszukać inne postacie i część publiczności. Inspirując się "Rajem Utraconym" Miltona wyobrazili go sobie jako przekonującego antybohatera.



U Tolkiena najbardziej zaciekawiła ich ta "uczciwa" forma Nieprzyjaciela - istoty, która jest w stanie wzbudzić twoją sympatię i manipulować tobą przez długi, długi czas. Zdecydowali się więc uczynić go bardziej niejednoznacznym, nie budować go w pełni jako bezwzględnie złej i mrocznej siły, ale kogoś z własnymi racjami, do kogo można się w pewien sposób przywiązać. Celem tych działań jest zabranie publiczności w podróż w sferze odczuć względem antagonisty i uzupełnienie brakujących ich zdaniem elementów jego wizerunku.