Nawet aktor, który grał Saurona, nie wiedział, że gra Saurona. Finał "Pierścieni Władzy" odkrył karty

Choć sam żywiłem nadzieję, że Halbrand to w rzeczywistości przyszły Król Umarłych (opcja ciekawa i trzymająca się kupy), ten rzekomy król Południowych Krain to prawdziwy Władca Ciemności. Ujawnienie tożsamości wypadło całkiem nieźle - nawiązanie do darów, przekonujące kuszenie za pomocą racjonalizacji. Odczytanie starszych scen z Halbrandem na nowo uzmysławia, jak znakomitym był manipulatorem. Ostatecznie - podobnie jak swój książkowy pierwowzór, noszący jednak imię Annatar - doprowadził do wykucia Trzech, czyli Pierścieni Władzy, które przeznaczono elfom. Co z pozostałymi? O nich serial na razie milczy.



Co ciekawe, nawet wcielający się w Halbranda aktor, Charlie Vickers, przez długi czas nie wiedział, kogo tak naprawdę gra. Showrunnerzy wyjawili mu prawdę dopiero w czasie kręcenia trzeciego odcinka po długiej covidowej przerwie. Z drugiej strony - podobno miał pewne przeczucie, że Halbrand jest kimś więcej, kiedy zorientował się, że część dialogów na przesłuchaniu do roli pochodzi z "Raju Utraconego".



Vickers zauważa, że to obnażenie tożsamości może skłonić do powtórnej analizy działań i słów Halbranda - artysta zapewnia, że żadne z nich nie jest przypadkowe i zawsze czemuś służą. Pytany przez "The Hollywood Reporter" o spotkanie Galadrieli na morzu nie odpowiedział - to, w jaki sposób znalazł się na tej tratwie akurat w tym miejscu i w tamtej chwili, ma zostać zdradzone w przyszłości.