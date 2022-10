Do wydarzenia w Galerii Narodowej w Londynie doszło w piątek, 14 października. Jak donoszą zagraniczne media, m.in. News.sky.com aktywistki z organizacji Just Stop Oil (Zatrzymać Ropę) oblały zupą słynny obraz "Słoneczniki" Van Gogha, warty aż 84 miliony funtów. Na szczęście obraz jest chroniony szklaną taflą, przez co nie ucierpiał.