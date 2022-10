Kononowicz naprawdę potrzebuje pomocy. To był bardzo przykry odcinek "Sprawy dla reportera"

Krzysztof Kononowicz: ofiara czy zwycięzca? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć goście nowego odcinka "Sprawy dla reportera" w TVP. Jakiś czas temu, po wielu głośnych życiowych perturbacjach, Kononowicz zaczął odzyskiwać internetową popularność. Niestety, ten wykorzystywany i manipulowany przez długie lata człowiek żyje w ubóstwie. W związku z tym TVP podjęła interwencję w sprawie Kononowicza, którego wizerunek jest w sieci nadużywany.



Kluczową rolę w nagłaśnianiu sytuacji Kononowicza odegrał Jakub Szczęsny, sprzeciwiając się żerowaniu na osobie niedoszłego prezydenta Białegostoku. Zdaniem dziennikarza Kononowicz traktowany jest użytkowo, jako bohater napędzający popularność patostreamów, a jego kondycja fizyczna i psychiczna są całkowicie lekceważone. Doszło choćby do tego, że bohater odcinka był podpuszczany do picia moczu - w studiu TVP pokazano zresztą kilka przykrych i upokarzających fragmentów streamów.



W jednym z ujęć mężczyzna płacze nad zdjęciem Józefa Piłsudzkiego - wydaje się w pełni przekonany, że marszałek był jego pradziadkiem. W pewnym momencie wysnuto wniosek, że Kononowicz cierpi na zespół Delbrücka - jest to patologiczna zdolność do wprowadzania innych osób w błąd, kłamania, przeinaczania faktów, opowiadania zmyślonych historii przy jednoczesnym stawianiu własnej osoby w bardzo dobrym świetle. W przypadku osób dorosłych to patologiczne kłamstwo często cechuje się tym, że jego autor nie jest w stanie oddzielić rzeczywistości od stworzonej przez siebie fantazji.