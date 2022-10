W wywiadzie obie gwiazdy zadawały sobie wzajemnie pytania i choć w serialu "Ród smoka" są dla siebie wrogami, poza planem dało się wyczuć, że bardzo się lubią. Jaki jest twój ulubiony koktajl? Zapytała koleżankę z planu Olivia Cooke. Negroni Sbagliato... ...with Prosecco in it! czyli Negroni Sbagliato z Prosecco w środku. To, w jaki sposób powiedziała to zdanie Emma D'Arcy wręcz zachwycił widzów hitowego serialu.