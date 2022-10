Polski serial jest hitem na całym świecie. Widzowie Netfliksa są zachwyceni

"Wielka woda" dołącza do grona globalnych hitów platformy Netflix, które zostały zrealizowane w Polsce. W przeciwieństwie jednak do tytułów pokroju "365 dni", "Pod wiatr", czy "Jak pokochałam gangstera", w tym wypadku nie ma powodów do wstydu. To rzeczywiście serial na światowym poziomie. Intrygująca fabuła idzie w nim bowiem w parze z rozmachem realizacyjnym.