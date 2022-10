Scarlett Johansson rozlicza się ze swoją karierą. Grała dorosłą kobietę, gdy była jeszcze nastolatką

Czasy w kwestii seksu i szerokiego postrzegania kobiecości na szczęście mocno się zmieniły. Wpływ na to miał z pewnością ruch #MeToo, mający zwrócić uwagę na problem molestowania seksualnego kobiet. Sama akcja została nagłośniona po oskarżeniu Harveya Weinsteina, producenta filmowego o dopuszczenie się molestowania wielu kobiet. Dużo dobrego zrobił też ruch body positive i wciąż zmieniające się kanony kobiecości. Z kolei w świecie filmowym pojawiło się znacznie więcej różnorodnych i ciekawych ról dla aktorek, w których mogą pokazać różne oblicza. No i wato też zauważyć, że 15-latki nie grają już 30-latek, tak jak to było przed laty.