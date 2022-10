Sara James jest nie do zatrzymania. Nowy sukces odniosła jako pierwsza artystka z Polski

Spotify Singles to program, który powstał w 2017 roku. Daje on artystom możliwość tworzenia nowych aranżacji ulubionych piosenek - własnych lub cudzych. James to pierwsza Polka, którą serwis zaprosił do tego programu. Wokalistka dołączyła tym samym do grona takich gwiazd jak Harry Styles, Avril Lavigne, Zara Larsson czy Lewis Capaldi. Przyznała, że ta możliwość dała jej wiele radości.



Na Spotify znajdziecie również anglojęzyczny wywiad z James w podcaście "Mic Check". Sara opowiedziała tam o kulisach współpracy ze Spotify, swoich przeżyciach z "America's Got Talent" i kulisach powstawania wspomnianych singli. Spotify ewidentnie polubiło dziewczynę - w czerwcu 2022 roku została ona również pierwszą globalną ambasadorką Spotify EQUAL (programu promującego równouprawnienie płci w branży) z Polski. Imponujące. Przypomnijmy, że poza tym James cały czas pracuje nad solowym albumem.