Ta książka powinna zastąpić podręcznik do HiT-u. Rozmawiamy z autorką "Pieprzyć wstyd"

Że się nam należy, że jej potrzebujemy - to bezsprzecznie. Ale czy Polacy są na nią gotowi?



Pewnie nie wszyscy. I widzę to nawet po reakcjach na książkę w mediach. Chwilę temu na jednym portalu ukazał się wywiad ze mną i w komentarzach zaraz pojawiło się mnóstwo kołtuństwa. Przeczytałam, że prowokuję, albo że chcę, żeby "sado-maso chodziło po ulicy w uprzężach", albo że moje poglądy to "jadowita trucizna". To jest wręcz gotowe posłowie do "Pieprzyć wstyd". Choć im właśnie by się przydała, ci komentatorzy na pewno nie są gotowi na moją publikację. Ale nie brakuje ludzi, którzy są.



Spojrzałabym na to nawet szerzej. Są ludzie, szczególnie młodzi, którzy chcą zmiany obyczajowej w Polsce, a wręcz wyczekują jej z niecierpliwością. Rewolucja seksualna na Zachodzie przebiegała w dwóch etapach. My jesteśmy w momencie tego pierwszego, czyli pojawiło się pokolenie, które inaczej żyje, ma inne poglądy i będzie wymuszało dostosowanie do nich prawodawstwa. Oni chcą legalnej aborcji, chcą związków partnerskich. Dlaczego Kiedy Donald Tusk wrócił z Brukseli, najpierw powiedział, że nie będzie zmian obyczajowych, a teraz już chce wyrzucać z KO każdego, kto nie popiera przerywania ciąży do 12 tygodnia? Można nie wierzyć w szczerość jego intencji, ale on to ogłosił, bo mu się to opłacało. Uznał, że dzięki temu powiększy swój elektorat i pozyska młodych wyborców.