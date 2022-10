Nowy film Netfliksa zaskoczył nawet twardych widzów. Chodzi o to, jak pokazuje przemoc

"Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie" skupia się na losach Ani FaNelli (Mila Kunis) - mieszkanki Nowego Jorku i dziennikarki, która zdaje się odnosić sukces za sukcesem. Pewnego dnia zgłasza się do niej reżyser kryminalnego dokumentu - prosi ją, by opowiedziała mu o pewnym mrożącym krew w żyłach incydencie, który miał miejsce przed laty. Ani była wówczas uczennicą prestiżowego liceum - Brentley School. Realizacja materiału zmusza bohaterkę do konfrontacji z mroczną prawdą, która wciąż może zrujnować jej skrupulatnie poukładane, zabezpieczone na wszelkie możliwe sposoby życie.



Mroczny cień na życie młodej Ani rzuciły dwa traumatyczne przeżycia. Bohaterka padła bowiem ofiarą zbiorowego gwałtu i uczestniczyła w szkolnej strzelaninie, w której zginęło kilku jej przyjaciół i oprawców. Odtwarzające te wydarzenia retrospekcje są bardzo sugestywne i mogą wywołać trudne emocje oraz ogólny dyskomfort. Nic dziwnego, że na Twitterze roi się od ostrzeżeń - serwisowi obrywa się zresztą za brak stosownego ogłoszenia. I to mimo tego, że początek filmu informuje widzów o obecności drastycznych sekwencji.