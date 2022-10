Serial waszego dzieciństwa kończy 24 lata. 5 powodów, dla których kochamy "Miodowe lata"

Danuta Norek i Alina Krawczyk grane przez Agnieszkę Pilaszewską i Dorotę Chotecką noszą spodnie w swoich związkach. To one sprowadzają swoich mężów na ziemię, gdy ci mają odklejone od rzeczywistości pomysły. Obie zajmują się domem, jednak potrafią mieć swoje zdanie i nie siedzą grzecznie w kącie. Szczególnie widać to w przypadku bohaterki granej przez Choteckę - Danusię Norek. Trzyma krótko swojego męża, wciąż na niego krzyczy - słynne "Tadzik!" i rzuca w niego różnymi przedmiotami, a nawet bije. Nie wiem czy dziś, w czasach tak dużej poprawności politycznej takie sceny byłyby mile widziane we współczesnym serialu. Danusia nie potrafi też gotować, dlatego jej mąż przychodzi do Krawczyków i objada ich, wyjadając z lodówki m.in. kiełbasę.