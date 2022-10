Finał "She-Hulk" wprowadził do uniwersum bardzo ważną postać. Oto co o niej wiemy

Spekulacje o debiucie Skaara w MCU trwały już od dłuższego czasu. Co ciekawe, pojawienie się tego bohatera w "She-Hulk" sugerował już w sierpniu serwis "The Direct". Ta teoria była wnioskiem wysuniętym z pilota serialu: przypomnę, że w jednej ze scen naprzeciw auta Bruce'a Bannera i Jennifer Walters zatrzymał się statek z planety Sakaar. To lokacja, której zarządcą był znany z filmu "Thor: Ragnarok" Grandmaster. W ocenie Bruce'a pojazd próbował przekazać jakąś wiadomość, do której sedna naukowiec planował w przyszłości dotrzeć.



Ostatecznie Hulk w 9. odcinku przedstawia swojej rodzinie Skaara, czyli swojego syna. Przyznał niejako, że potomek został poczęty podczas jego pobytu na wspomnianej planecie. Nowego Zielonego Goliata widzimy krótko, ale możemy być pewni, że to zaledwie zapowiedź - z całą pewnością odegra większą rolę w nadchodzących produkcjach MCU.



Kim jest Skaar? W oryginale urodziła go księżniczka Sakaar, Caiera, którą Hulk wyzwolił spod jarzma czerwonego króla. Bohater powrócił na karty komiksów w ubiegłym roku po 5 latach nieobecności. Ten jeden z najpotężniejszych herosów obdarzonych mocą gamma debiutował w cyklu "What If?…" w 2007 roku, by w końcu stać się częścią kanonu. W "Planet Hulk" przybył na Ziemię, by zabić swojego ojca. Później odegrał kluczową rolę w "World War Hulks". Walczył ramię w ramię ze swoim ojcem i resztą Avengers, ale po częściowej utracie swoich nadnaturalnych zdolności zdecydował się na życie w odosobnieniu.