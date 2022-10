Księżna Kate nosi ciuchy z tanich sieciówek. Polscy celebryci powinni brać z niej przykład

Styl Kate od lat śledzony jest przez modowe media na całym świecie. Księżna bardzo rzadko zalicza modowe wpadki. 40-letnia Kate stawia zazwyczaj na elegancję połączoną z klasyką. Choć w jej szafie nie brakuje mocnych barw, zazwyczaj wybiera klasyczne fasony. Księżna mogłaby nosić na co dzień ubrania od najlepszych projektantów: Dolce&Gabbana, Versace czy Chanel. Choć zdarza się jej założyć na wielkie okazje coś wytwornego, (z luksusowych marek uwielbia Alexandra McQueena), zazwyczaj stawia na brytyjskie lokalne marki oraz sieciówki. Jednym z najbardziej znanych brytyjskich brandów jest L.K. Bennett. Marka reklamuje się hasłem "the British affordable luxury brand", czyli "marka, brytyjska, dostępna i luksusowa". Z jej oferty księżna Kate wybiera zarówno wzorzyste sukienki oraz buty.



Kolejną brytyjską marką, którą preferuje żona księcia Williama jest londyński Reiss. To właśnie suknię londyńskiej marki księżna wybrała do swojej zaręczynowej sesji. Kate lubi też markę Beulah London, który chętnie wspiera akcje charytatywne. To marka zaangażowana społecznie, gdyż daje miejsce pracy ofiarom handlu ludźmi.