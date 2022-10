"Klub północny" pokazuje, gdzie Netflix popełnia błąd. Czas go naprawić

Przez to, że serial został wrzucony do serwisu w całości, co siłą rzeczy sprawiło, że oglądało się go "ciągiem" (lub jak kto woli: bindżowało). Przyjęta przez Flanagana formuła znacznie lepiej sprawdziła by się jednak, gdyby odcinki były od siebie mocniej odseparowane, na przykład cotygodniową emisją. Może to trochę kontrowersyjne, ale przecież nie każdy serial jest wielogodzinnym filmem i nie każdy odcinek musi być traktowany tylko jako nowy rozdział.