Tęsknię za filmami przygodowymi w starym stylu. Takich tytułów jak "Mumia" już nie robią

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Ja wiem, że hasło "kiedyś to były filmy" brzmi jak zrzędzenie starego dziada, któremu nostalgia padła na mózg. Ale nie sposób inaczej ująć obecnego stanu kina przygodowego. Coś tam co prawda cały czas dostajemy, ale takich emocji jak przed laty nie możemy się spodziewać. A przecież chciałoby się podróżować po świecie w poszukiwaniu artefaktów z Indianą Jonesem, czy wraz z Rickiem O'Connellem walczyć z tytułową "Mumią".



No dobra. Wiemy już, że Indiana Jones jeszcze powróci. Podobnie może stać się z Rickiem O'Connelem. Grający go Brendan Fraser zapowiedział już, że jest zainteresowany ponownym wcieleniem się w słynnego poszukiwacza skarbów. Jak jednak sam już przyznał, twórcy musieliby zgłosić się do niego z właściwą koncepcją. A tej, no cóż, w przypadku kina przygodowego w ostatnich latach jest jak na lekarstwo.