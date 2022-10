Już niedługo premiera "Wotum nieufności" na Polsat Box Go. To będzie polskie "House of Cards"?

Czy "Wotum nieufności" będzie polskim "House of Cards"? Przekonamy się już niedługo, bo serial na podstawie prozy Remigiusza Mroza dosłownie za chwilę zadebiutuje w serwisie Polsat Box Go. Jest to political-fiction, w którym dochodzi do bezpardonowego starcia fikcyjnych polityków przeciwstawnych frakcji. W obsadzie znalazło się mnóstwo znanych i lubianych aktorów i aktorek.