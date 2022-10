To nie "Gra o tron". George R.R. Martin powiedział, ilu sezonów "Rodu smoka" możemy się spodziewać

George R.R. Martin, twórca "Pieśni Lodu i Ognia", w pracy nad "Rodem smoka" odegrał większą rolę, niż przy okazji "Gry o tron". Dwa tomy "Ognia i krwi" opowiadają wprawdzie historię kilku pokolen Targaryenów, od Aegona Zdobywcy począwszy (dopiero pod koniec pierwszej książki Viserys I zasiada na tronie), ale wybrane fragmenty interesującego nas okresu adaptowane są bardzo wiernie. Wojna domowa dopiero się zaczyna - jej wybuch będzie zwieńczeniem pierwszej serialowej odsłony.



Martin na swoim blogu krótko omówił przeskoki czasowe w serialu, skomentował pracę obsady i przyznał, że żałuję, że "nie mieli więcej czasu na zbadanie relacji między Rhaenyrą i ser Harwinem, małżeństwa Daemona i Laeny, narodzin niektórych dzieci i wielu innych rzeczy, które musieli pominąć". Potwierdził, że Alicent dała Viserysowi czworo dzieci (trzech synów i córkę) oraz że najmłodszy syn, Daeron, gdzieś tam jest - po prostu "nie mieli czasu, by skupić się na tej postaci w tej serii". Dalej autor wspomniał, że przy 13 odcinkach w sezonie twórcy mieliby szansę, by pokazać wszystko, co musieli przeskoczyć w czasie.



Wreszcie odpowiedział też na zadane w tytule pytanie: