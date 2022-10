"Pogromcy mitów" pomogli mu udowodnić niewinność. Wyszedł z więzienia po 35 latach odsiadki

Podczas przesłuchania powiedziano Galvanowi, że będzie mógł wrócić do domu, jeśli tylko zezna przeciw reszcie. Wplątanie w przestępstwo pozostałych potencjalnych sprawców zaproponowano również innym aresztowanym. Ostatecznie wszyscy trzej podpisali oświadczenia przyznania się do zbrodni, czyli wrzucenia przez okno bloku koktajlu Mołotoa. Mężczyźni opowiadali później, że podpisy wymuszono - złożyli je po godzinach fizycznego znęcania się. Jeden z nich dodał, że był wówczas pijany i nawet nie odczytano mu jego praw. Wszystkich skazano za morderstwo pierwszego stopnia i podpalenie.



Po latach Galvan obejrzał w celi powtórkę odcinka "Pogromców mitów". Bohaterowie testowali tam różne hollywoodzkie teorie - m.in. tę, według której niedopałek papierosa powoduje zapłon benzyny. Wrzucali zapalonego szluga do kałuży substancji - bezskutecznie. W trakcie seansu więzień przypomniał sobie, że w oskarżeniu przypisano mu odpalenie koktajlu Mołotowa właśnie od papierosa.



Wówczas skontaktował się ze swoją prawniczką. W 2007 roku zespół badaczy z amerykańskiego Biura Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych badał podobną sprawę - grupa podejrzanych podpalaczy twierdziła, że pożar został przypadkowo wzniecony przez ich papierosy. Ekipa próbowała przeszło 2 tys. razy wzniecić ogień, używając papierosa do podpalenia benzyny lub rozpylając benzynę na zapalonego papierosa. Do zapłonu nie doszło ani razu.



Galvana zwolniono z więzienia po 35 latach. Teraz mężczyzna próbuje dostosować się do życia na wolności. Rzecz w tym, że po tak długim czasie oderwania od społeczeństwa i konieczności funkcjonowania w więziennych warunkach wśród prawdziwych przestępców, Galvan może mieć poważne problemy z asymilacją. A utraconych ponad trzech dekad życia nikt mu już nie zwróci. Jak sam skomentował: "Jest ciężko, czuję się nie na miejscu, muszę się wiele nauczyć i sam nie wiem, gdzie powinienem teraz być… Nie wiem, co robić".