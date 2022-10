Sportowiec został twarzą marki beauty. Chłopaki coraz częściej się malują i się nie wstydzą

Choć sam sportowiec na co dzień nie maluje się i nie jest klasycznym "beauty boysem", prezentującym na sobie barwny makijaż, to jednak poszerzył skład facetów, którzy nie boją się delikatnego make-upu na co dzień. Zresztą rynek męskiego make-upu rozwija się od kilku dobrych lat. Wielkie koncerny wypuszczają linie kosmetyków dla panów, przekonując ich, że w noszeniu podkładu czy delikatnym podkreśleniu brwi, nie ma absolutnie niczego złego. Czy heteroseksualni faceci przekonują się do tych pomysłów. Wydaje mi się, że w Polsce może być z tym różnie, choć niewykluczone, że zatrudnienie przez wielki koncern kosmetyczny znanego i lubianego sportowca może nieco to zmienić.