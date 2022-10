Dahmer: prawda kontra fikcja. Czy "Taśmy mordercy" to świeże spojrzenie na sprawę?

Dokument z całą pewnością sprawia wrażenie produkcji bardziej analitycznej, skupionej na psychologicznym podejściu do tematu. Im dłużej jednak go oglądałem, tym częściej zadawałem sobie pytanie: po co? Haczyk w "Taśmach Jeffreya Dahmera" polega na tym, że możemy tam usłyszeć prawdziwy głos mordercy opowiadającego o swoich czynach. Rzecz w tym, że te po raz pierwszy opublikowane nagrania nie dostarczają nam nic więcej poza ewentualnym zaspokojeniem pewnego rodzaju chorobliwej ciekawości. Nie mówią o mordercy nic, co mogłoby zmienić naszą perspektywę; nie wnoszą nic do dyskusji na jego temat; niczego nie wyjaśniają. To po prostu kolejne podejście do opowiedzenia wielokrotnie już maltretowanej, makabrycznej historii.