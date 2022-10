Anoreksja to jej znak rozpoznawczy. Eugenia Cooney zamiast się leczyć, robi karierę na Youtubie

Eugenia to widzi. Widzi, że jej choroba napędza klikalność, fascynuje, budzi kontrowersje. Konsekwentnie neguje podejrzenia o nawrót choroby, na hejterskie komentarze nie odpowiada, ale też ich nie usuwa. Jest zawsze miła, słodka i do rany przyłóż. Tak naprawdę nie można niczego jej zarzucić. Nawet to, że choruje nie jest jej winą. Jednak już to, że publikuje filmiki odsłaniające jej wychudzone ciało, jest moim zdaniem mocno nieodpowiedzialne.