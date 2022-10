Widzowie zakochali się w nowym horrorze Disneya. Wolą go od superbohaterów

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Superbohaterskie nawalanki widzowie dostają na co dzień. Natrafiamy na nie tak w filmach, jak i serialach MCU. Wszystkie wciąż cieszą się popularnością, ale jak się okazuje serca użytkowników Disney+ najbardziej podbił "Wilkołak nocą". Ten halloweenowy special jest zupełnie inny niż to, do czego Myszka Miki nas przyzwyczaiła.



"Wilkołak nocą" to pierwszy pełnoprawny horror od MCU. W dodatku taki klasyczny. Czarno-białe zdjęcia, współpraca CGI z praktycznymi efektami specjalnymi, niewymuszony humor, klimat rodem z filmów grozy Universalu i trochę przemocy w stylu Hammera - to był przepis na sukces. Wyniki halloweenowego speciala Marvela na Rotten Tomatoes to potwierdzają.