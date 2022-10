"Wielka woda" i prawdziwa historia. Gdzie serial rozmija się z faktami?

Jak się okazuje, mnóstwo elementów przedstawionych w serialu, doskonale pokrywa się z rzeczywistością. W jednym z materiałów na YouTube o powodzi - Flood of 1997 in Poland można zobaczyć archiwalne nagrania z tego dramatycznego dla mieszkańców Polski czasu. Widzimy na nich, że Wrocław mimo zbliżającej się powodzi, miał być bezpieczny, a wszystko to dzięki doskonale uregulowanej Odrze. Jednak w praktyce nie działało to, tak jak powinno. Dlatego plan, jak ratować Wrocław przed powodzią był tematem sporów polityków. Polityczne kłótnie w cieniu tragedii i sprzeczne decyzje dobrze pokazane zostały w "Wielkiej wodzie". Podobnie jak konflikt mieszkańców wsi Kęty z władzą Wrocławia.