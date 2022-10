"Taniec z gwiazdami" nie schodzi z anteny, a powinien. Ten format już się skończył

Na szczęście są pewne rzeczy, które się nie zmieniają. To ostre jak brzytwa komentarze jurorki Iwony Pavlović, która jako jedna z nielicznych potrafi pochwalić, kiedy trzeba, ale też bardzo mocno skrytykować. Dobrze pamiętam, jak swego czasu dostało się byłej żonie Piotra Żyły - Justynie Żyle za to, że "tańczy jak przedszkolak". Zresztą Pavlović nigdy nie owija w bawełnę i zawsze mówi, to co myśli, zwłaszcza jeśli chodzi o taniec.