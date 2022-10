Królewska ekspertka mówi, że Meghan i Harry są biedni. Już tłumaczę, dlaczego to ściema

Meghan i Harry mimo że już nie należą do rodziny królewskiej, wciąż wzbudzają skrajne emocje i są tematem do rozmów. Ostatnio na Festiwalu Literackim w Henley królewska ekspertka, biografka i dziennikarka Tina Brown podczas swojego przemówienia odniosła się do majątku Meghan i Harry'ego. Określiła ich słowami "biedni" w porównaniu do innych hollywoodzkich gwiazd i opisała ich dom w Montecito jako "skromną chatę". Para ponoć nie miała wystarczających środków na to, aby zamieszkać w luksusowym apartamencie w Kalifornii. Z kolei wartość rynkowa Meghan i Harry'ego wyceniona jest na ok. 20 mln funtów, czyli 110 mln złotych.